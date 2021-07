Da Redação

Corpo de menino de 4 anos é encontrado em baú de brinquedos

Depois de quatro dias de buscas, Kache Wallis, de 4 anos, foi encontrado pela polícia morto em um baú de brinquedos em seu próprio quarto. A criança estava desaparecida desde a manhã do dia 25 de julho em Hurricane City, Utah, nos Estados Unidos. O menino havia sido visto pela última vez quando sua avó o colocou na cama.

Após o desaparecimento, a família chamou a polícia, que realizou buscas pela propriedade, mas sem sucesso. Apenas quatro dias depois, em uma terceira busca pela residência, que os agentes encontraram Kache dentro de um baú de brinquedos. De acordo com a polícia, a causa da morte da criança foi asfixia postural, que ocorre quando a posição do corpo impede a respiração.

As informações são do Jornal The Sun.