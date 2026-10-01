Corpo de Lito Sousa será velado nesta sexta em cerimônia aberta ao público

O velório do influenciador Lito Sousa será realizado nesta sexta-feira, 2, no Parque de Material Aeronáutico, no Museu Aeroespacial Paulista, que fica na avenida Braz Leme, 2594, em Santana, na zona norte de São Paulo. A cerimônia será aberta ao público geral das 9h às 12h, e haverá um espaço reservado para parentes e amigos.

Lito Sousa morreu nesta quinta-feira, 1º. Ele era especialista em aviação e criador do canal Aviões e Músicas, que tem 3,6 milhões de seguidores no YouTube. O influenciador de 59 anos tinha a doença degenerativa Creutzfeldt-Jakob, que é rara, fatal e não tem cura. Ele deixa a mulher, Mila, e um filho de sete anos.

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Foram menos de dois meses entre o diagnóstico e a morte. Apesar da grave doença, ele se mobilizou para ter acesso a tratamentos experimentais e dizia que o "jogo só acaba quando termina". Lito também afirmava que não tinha medo de morrer.

Como foi sua carreira

Dos 36 anos em que trabalhou na aviação - em companhias como Varig, Transbrasil e United Airlines -, Lito dedicou 27 à área técnica como mecânico de aeronaves. De 2015 a 2021, conciliou a carreira na aviação com o canal nas redes sociais. Em 2021, decidiu se dedicar somente ao audiovisual, ao perceber que seu número de seguidores já superava o total da página da companhia em que trabalhava.

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"No início, foi difícil. Tinha um salário muito bom na empresa e passei a ter alto custo fixo, com funcionários para pagar", contou Lito ao Estadão em 2025. "Pouco depois da minha saída, aconteceu o acidente com o avião da Marília Mendonça. A partir daí, pude falar mais abertamente sobre o assunto e comecei a ser referência. O YouTube se tornou uma grande vitrine", disse.

Lito, porém, foi além da geração de conteúdo e criou outros negócios, que formam o Lito Group. Ele montou uma formação de mecânica de manutenção de aeronaves e um curso para pessoas que têm medo de avião.

"Sou o mecânico de manutenção de aeronaves mais conhecido do Brasil. Veio a ideia: por que não criar minha própria escola de formação de mecânicos de manutenção de aeronaves?", relatou ao Estadão no ano passado.

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A empresa, que começou com um CNPJ, passou a quatro: cursos de formação profissional online e semipresenciais (mecânicos, pilotos, comissário de bordo e pós-graduação em Engenharia Aeronáutica), produção audiovisual, palestras e cursos corporativos, inspeção de peças de avião.

Como Lito descobriu a doença

Lito foi diagnosticado com câncer de próstata há cerca de quatro meses. A descoberta foi feita em um acompanhamento médico de rotina. Em exames, foi notada elevação nos níveis de Antígeno Prostático Específico (PSA), o que o levou imediatamente ao urologista.

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Após exames complementares de ressonância magnética e biópsia, foi confirmada a presença de um carcinoma classificado como de risco intermediário-baixo. Lito optou pela prostatectomia, cirurgia para remoção total da próstata.

Enquanto organizava o tratamento para o câncer, o influenciador começou a apresentar sintomas neurológicos atípicos. Ele percebeu a perda progressiva de controle motor no braço e na mão esquerdos enquanto digitava roteiros para o canal, evoluindo para dormência e falta de coordenação.

Durante viagem aos Estados Unidos, a alteração postural e o comprometimento motor tornaram-se mais acentuados e, de volta ao Brasil, ele buscou ajuda médica no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Nas semanas seguintes, fez uma série de exames para descobrir qual era a origem do problema e foi diagnosticado com a doença degenerativa Creutzfeldt-Jakob.

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A doença de Creutzfeldt-Jakob é uma condição neurodegenerativa causada pelo acúmulo de proteínas anormais, chamadas príons, no cérebro. Essas proteínas desencadeiam uma reação em cadeia que compromete proteínas saudáveis, prejudica o funcionamento dos neurônios e pode levar à morte dessas células.

As manifestações da doença dependem das regiões cerebrais afetadas. Podem surgir alterações motoras, de coordenação e visão, além de problemas de memória, comportamento e outras funções cognitivas.

No início, a doença de Creutzfeldt-Jakob pode se parecer com outros quadros neurológicos, já que algumas de suas manifestações, principalmente as alterações cognitivas, não são exclusivas da condição. Os sintomas podem variar de um paciente para outro e um aspecto que pode chamar a atenção é a rapidez com que essas alterações avançam.