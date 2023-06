Corpo de jovem desaparecida em 2014 é achado em parede de apartamento

A polícia da Espanha encontrou o corpo de uma jovem desaparecida no ano de 2014 dentro da parede de um apartamento. Os restos mortais da mulher foram localizados na cidade de Torremolinos, na Andaluzia, Litoral Sul do país.

De acordo com um jornal espanhol, os atuais moradores do imóvel não possuem ligação com o crime e nunca imaginaram que havia um cadáver dentro da parede do apartamento.

Sibora Gagani desapareceu quando tinha 22 anos. A jovem tinha cidadania italiana e origem albanesa. A família passou os últimos anos lutando por justiça e respostas.

No mês passado, o ex-namorado de Sibora, Marco Gaio Romeo, hoje com 45 anos, foi preso e confessou o assassinato na delegacia e informou onde estava o corpo. No entanto, o homem havia sido preso por matar a atual namorada esfaqueada.

Vídeo:

Así descubrían nuestros agentes, tras una pared, en una vivienda de #Torremolinos restos humanos que podrían corresponder con los de una mujer desaparecida en 2014



⤵⤵https://t.co/viMfZ8ugYz pic.twitter.com/grtgh9tj4z — Policía Nacional (@policia) June 7, 2023

