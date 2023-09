Corpo de jovem desaparecida é encontrado em lixeira de rua; saiba mais

As autoridades tentam decifrar o que houve com Julia Vieira, de 24 anos. A jovem estava desaparecida desde o dia 3 de agosto, e na manhã do último domingo (10) ela foi encontrada morta dentro de uma lixeira.

O corpo da vítima foi achado por policiais militares do 9º BPM, do Rio de Janeiro. De acordo com as informações da corporação, Julia estava mutilada, com cabeça e membros separados e enrolados em um cobertor. O corpo dela foi deixado em uma lixeira na Rua Conselheiro Galvão, em Madureira, Zona Norte da capital do estado carioca.

O caso foi repassado à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que ficará responsável por investigar o motivo do crime e os responsáveis por tanta brutalidade.

Julia deixou dois filhos.



