Corpo de Jeff Machado é levado para Santa Catarina por terra; entenda

Após ser oficialmente identificado pelas autoridades e reconhecido pela família, o corpo do ator Jeff Machado, de 44 anos, deixou uma funerária do Rio de Janeiro por volta das 05 horas desta sexta-feira (26), e segue por terra para Santa Catarina. O transporte deve levar cerca de 20 horas e acontece dessa forma devido ao avançado estado de decomposição.

O corpo do ator foi encontrado enterrado dentro de um baú concretado no início dessa semana. Ele estava desaparecido desde o dia 27 de janeiro.

De acordo com a colunista do Metrópoles, Fábia Oliveira, a família do artista esteve no Instituto Médico Legal (IML) de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, nesta quinta-feira (25), para fazer o reconhecimento do corpo. Por causa da decomposição do corpo, o laudo da perícia descreveu a causa da morte como “indeterminada”.

Conforme o advogado da família, no entanto, a suspeita é que Jeff Machado tenha sido asfixiado. O corpo foi localizado com uma corda de metal em volta do pescoço e das mãos. "Ele foi retirado do baú com as mãos amarradas para trás e com fio de metal no pescoço. Não deu para saber se isso foi a causa da morte por conta do estado de decomposição do corpo. Mas todos os detalhes estão sendo investigados”, disse Jairo Magalhães.





