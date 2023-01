Corpo de idosa é encontrado dentro de mala em prédio de SC

Da Redação

O caso foi registrado na madrugada desse domingo (1º)

O corpo de uma idosa, de 78 anos, foi encontrado no interior de uma mala, em um condomínio residencial de Itajaí, Santa Catarina, na madrugada desse domingo (1º). Os moradores do prédio acionaram a Polícia Militar (PM) ao avistarem uma pessoa com atitude suspeita, tentando levar a mala.

Conforme a equipe, as pessoas estranharam ao ver uma mulher tentando carregar a mala em um motocicleta. Como não conseguiu locomover o objeto, ela fugiu do local.

Assim que uma equipe foi para o endereço e notou que havia um corpo na bagagem, registrou o caso como homicídio. A identidade da idosa não foi reveleda.

Até o momento, as autoridades não passaram informações sobre o crime, como, por exemplo, quem é o responsável pelo homicídio, como a vítima foi morta, por qual motivo ela foi morta, entre outras questões que precisam ser sanadas para que o caso seja elucidado.

