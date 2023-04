Corpo de homem é encontrado e moradores suspeitam de ataque de onça

Da Redação

O corpo foi localizado na última sexta-feira (31)

Um corpo em decomposição foi encontrado por moradores em um barraco na última sexta-feira (31). De acordo com eles, a suspeita é que o homem achado morto, identificado como Ercilio Gomes de Jesus, tenha sido atacado por uma onça. O fato foi registrado na Vila Santa Fé, no Pará.

Ainda conforme os moradores, existe a possibilidade dele ter sido atacado pelo felino, já que havia rastros do animal no local. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver que a vítima teve parte da cabeça e as pontas dos pés arrancadas, além de apresentar marcas de arranhões e mordidas pelo corpo.

Pessoas que vivem na região afirmaram que Ercilio era dependente químico de álcool e viveria em barracos próximos à Estrada do Rio Preto.

As autoridades foram acionadas para comparecer ao endereço. O caso será investigado.

O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo para o submeter a exames, a fim de identificar a causa da morte.

