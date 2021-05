Corpo de homem é encontrado dentro de estátua de dinossauro

Continua após publicidade

Nesta terça-feira (25), as autoridades informaram que um homem de 40 anos morreu após ficar preso no interior de uma estátua de dinossauro. Até o momento não há informações por qual motivo a pessoa entrou no estegossauro decorativo. O fato aconteceu em Santa Coloma de Gramanet, na Espanha.

"Tudo aponta para uma morte acidental, não há nenhum indício de criminalidade", disse a porta-voz da polícia local.

Os agentes tiveram conhecimento sobre o caso no último sábado após um pai e seu filho brincarem no local e notarem que havia um corpo dentro do monumento. A polícia foi acionada. "Fomos ao local e vimos que, dentro do dinossauro, havia uma pessoa morta", conta a porta-voz.

Os bombeiros tiveram que cortar uma das patas da escultura para poder retirar o corpo.



Fontes policiais citadas pela imprensa indicaram que as hipóteses em andamento são de que o homem entrou no dinossauro para dormir ali, ou tentar recuperar algum objeto, como um telefone celular, que pode ter caído ali e ficou preso.

Com informações; G1.