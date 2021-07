Da Redação

Corpo de grávida encontrado sem bebê será exumado

O corpo da manicure Thaysa Campos dos Santos, de 23 anos, que estava grávida de oito meses e foi encontrada morta na linha do trem em Deodoro, na zona norte do Rio de Janeiro será exumado pela polícia.

Thaysa foi morta em setembro de 2020 e seu bebê não foi localizado, vivo ou morto. A exumação foi autorizada pelo Tribunal de Justiça do Rio e está prevista para ocorrer na semana que vem.

O objetivo do novo exame não foi revelado pela Delegacia de Homicídios, que trabalha em busca de indícios da autoria do crime, o que também pode indicar o paradeiro do bebê. De acordo com o Extra, entre as questões está a definição da causa da morte da manicure e qual o instrumento usado no assassinato.

Por conta do avançado estado de decomposição do corpo, encontrado dia 10 de setembro, uma semana após ela desaparecer, no dia 3, o laudo do IML não conseguiu apontar como a vítima foi assassinada à época.