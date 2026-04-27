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Corpo de estudante morta a facadas no Paraguai é velado em Santa Catarina

Escrito por Rariane costa (via Agência Estado)
Publicado em 27.04.2026, 11:01:00 Editado em 27.04.2026, 11:13:17
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Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis como violência contra a mulher, violência doméstica e estupro. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.

O corpo da estudante de Medicina Julia Vitória Sobierai Cardoso, encontrada morta na última sexta-feira, 24, no apartamento onde morava em Ciudad del Este, no Paraguai, está sendo velado nesta segunda-feira, 27, em Navegantes, no litoral de Santa Catarina. A cerimônia fúnebre teve início na noite de domingo, 26, no Cemitério Parque Jardim dos Florais.

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De acordo com a polícia paraguaia, o caso é investigado como feminicídio. O principal suspeito é o ex-namorado da vítima, o maranhense Vitor Rangel Aguiar, também estudante de Medicina, que está sendo procurado pelas autoridades locais.

Julia foi encontrada morta por uma colega de apartamento com quem dividia a residência no bairro Obrero, Área 3.

Segundo o promotor responsável pelo caso, Osvaldo Zaracho, ouvido pela imprensa local, a vítima foi atingida por 67 perfurações, sendo 60 ferimentos provocadas por uma tesoura e sete por uma faca.

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No local do crime, agentes apreenderam os objetos que teriam sido utilizadas no ataque. A investigação segue em andamento.

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ESTUDANTE/BRASILEIRA/MORTE/FACADAS/PARAGUAI Velório
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