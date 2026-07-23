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INVESTIGAÇÃO

Corpo de empresário sequestrado é encontrado às margens de rio na Grande SP

Marcelo Magalhães Almeida, de 31 anos, estava desaparecido desde 16 de julho; três suspeitos foram presos e um segue foragido

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em 23.07.2026, 11:46:21 Editado em 23.07.2026, 11:47:07
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Corpo de empresário sequestrado é encontrado às margens de rio na Grande SP
Autor A investigação aponta que ele pode ter sido vítima de homicídio qualificado - Foto: Reprodução

O corpo do empresário Marcelo Magalhães Almeida, de 31 anos, sequestrado e morto em Carapicuíba, na Grande SP, foi encontrado pelas equipes de buscas na manhã desta quinta-feira (23), às margens do Rio Cotia, na divisa entre Jandira e Carapicuíba.

O empresário estava desaparecido desde a noite de quinta-feira, 16, após sair de um bar na Estrada da Fazendinha, em Carapicuíba. O veículo dele, que é blindado, foi encontrado abandonado, conforme informações dadas pela família à polícia. O veículo tinha "possíveis sinais de sangue", segundo informações postadas pelo 33º BPM/M nas redes sociais.

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Segundo a Polícia Civil de São Paulo, os quatro suspeitos teriam sequestrado Marcelo e realizado uma transferência de R$ 8 mil de sua conta antes de matá-lo. A polícia afirma que o crime teria sido premeditado após um desentendimento financeiro entre o empresário e um dos suspeitos. A investigação aponta que ele pode ter sido vítima de homicídio qualificado.

Mãe denunciou filhos suspeitos

O depoimento da mãe dos suspeitos ajudou a polícia a realizar as prisões no caso. Conforme informações do inquérito obtidas pelo Estadão, Zamara Santos Soares, mãe de Lucas Soares de Lima, de apelido "Quadrado", e de Paulo Sérgio Soares Almeida, procurou a polícia no dia 17 de julho para denunciar o crime.

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Os irmãos "Quadrado", de 28 anos, e Almeida, de 27, além de Júlio César Moura Batista, de 23, que não tem parentesco com os dois, foram presos pela Polícia Civil suspeitos de participação no desaparecimento do empresário. As defesas dos três não foram localizadas. O espaço segue aberto. Um quarto suspeito ainda está sendo procurado.

Conforme o inquérito, Zamara soube pela nora, mulher de um dos suspeitos, que os dois filhos teriam participado do sequestro e da morte de Marcelo e estavam aparecendo na televisão. "(Eles) roubaram, sequestraram e mataram uma pessoa poderosa", disse a nora para Zamara.

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