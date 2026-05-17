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Corpo de brasileiro desaparecido em Foz do Iguaçu é encontrado na Argentina

Escrito por Caio Possati (via Agência Estado)
Publicado em 17.05.2026, 21:43:00 Editado em 17.05.2026, 21:55:07
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O corpo do brasileiro Antônio Rodrigues Júnior, que estava desaparecido desde o dia 9 de maio, foi localizado em Puerto Leoni, município argentino situado na província de Misiones, próximo à fronteira com o Paraguai.

Rodrigues, de 46 anos, foi visto pela última vez em Foz do Iguaçu, no Paraná. O instrutor de trânsito foi com a esposa à cidade porque a mulher queria atravessar a fronteira para fazer compras no Paraguai.

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Ela foi às lojas e o homem permaneceu aguardando no carro. Ao retornar, a esposa percebeu que o marido não estava no veículo e procurou a polícia para registrar o desaparecimento.

Imagens de câmeras de monitoramento da rua onde o casal estava flagraram Rodrigues saindo do carro e caminhando sozinho pela via.

Neste sábado, 16, a família confirmou que o corpo de Rodrigues foi localizado por autoridades argentinas e que a identificação ocorreu por meio da aliança que ele usava.

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"É com profundo pesar que a família de Antônio Rodrigues Júnior comunica que seu corpo foi encontrado pelas autoridades argentinas na cidade de Puerto Leoni", afirmou a família em nota publicada no perfil da autoescola administrada por Rodrigues e sua esposa, a também instrutora Adriana Paulo de Miranda. Puerto Leoni fica a cerca de 200 km de Foz do Iguaçu.

Conforme o portal G1, o corpo de Rodrigues foi localizado no Rio Paraná. A reportagem buscou contato com os familiares da vítima e também com a Polícia Civil, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. Ainda não há informações sobre como o instrutor de trânsito morreu.

A família agora aguarda a liberação do corpo para trazê-lo ao Brasil. "Agradecemos de coração todo o esforço, apoio e empenho de cada pessoa que nos ajudou desde o primeiro momento do desaparecimento. No momento, ainda não temos informações ou previsão sobre a liberação do corpo e o traslado para o Brasil. Agradecemos a compreensão e as orações de todos", afirmaram os familiares.

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