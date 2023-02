Corpo com sinais de violência é localizado em parque no PR

Da Redação

PM foi acionada após frequentadores localizarem um cadáver

A Polícia Militar (PM) foi acionada após frequentadores do Parque Acará, em Piraquara, no Paraná, encontrarem um cadáver neste domingo (5). O corpo é de um homem que aparenta ter aproximadamente 47 anos e apresenta sinais de violência.

O corpo foi encontrado na esquina das Ruas Herbert Trapp e Andorinha, no Guarituba, por pessoas que caminhavam pela manhã.

Conforme o Corpo de Bombeiros, a vítima tinha marcas de pedradas no rosto e no crânio, o que causou sua morte imediata. Pela rigidez do cadáver e aparência dos ferimentos, ele já estava há horas caído no gramado.

O corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal (IML) e, até a publicação desta reportagem, ainda não havia sido identificado. A Polícia Civil investiga o crime para identificar a autoria e a motivação.

Com informações da Ricmais.

