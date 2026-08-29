Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
COTIDIANO

Coronel do Exército morre após cair de parapente em praia do RJ

Escrito por Carol Poleze (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O coronel do Exército Álvaro Roberto Cruz Ferreira Lima morreu após cair de parapente na Praia de São Conrado, no Rio de Janeiro, na tarde de ontem, 28. Ele foi socorrido por um bombeiro que estava de folga nas proximidades do acidente e encaminhado de ambulância para o Hospital Municipal Miguel Couto.

A morte foi confirmada ainda no dia da queda. Segundo a Polícia Civil, o corpo foi levado Instituto Médico Legal (IML) para necropsia e o motivo do acidente segue em investigação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A suspeita do Clube São Conrado de Voo Livre (CSCVL), do qual o coronal fazia parte, é de que linhas de pipa com cerol (conhecida também como linha chinela) teriam provocado a queda do piloto.

"O CSCVL já possui imagens da pipa e está providenciando a retirada das linhas do local. Estamos prestando total auxílio aos familiares e iremos averiguar o ocorrido para tomar todas as providências cabíveis junto aos órgãos competentes, em relação a esse ato criminoso, covarde e sem chance de defesa, que já vitimou inúmeras pessoas no Brasil e no mundo", informou em nota.

Em protesto, o clube suspendeu as atividades de voo neste sábado, 29. Nas redes sociais, publicou um vídeo momento depois do acidente, identificando linhas de pipas no morro onde ocorrem os saltos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
CORONEL/MORTE/PARAPENTE/SÃO CONRADO/RJ
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV