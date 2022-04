Da Redação

Coronel da PM é autuado por estupro de jovem de 21 anos em motel

O coronel da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) Edilson Martins da Silva, 47 anos, flagrado em um motel do DF com um jovem de 21 anos, foi autuado por estupro. O jovem também acabou preso, na manhã deste sábado (9), por usar a arma do oficial para efetuar diversos disparos dentro do estabelecimento. Em depoimento à Polícia Civil do DF (PCDF), o rapaz afirmou que foi vítima de violência sexual.

De acordo com o jovem, ele foi abordado pelo coronel enquanto voltava a pé para casa, após se encontrar com amigo em uma distribuidora de bebidas de Taguatinga. O policial teria oferecido uma carona e o convidado o rapaz para, juntos, usarem drogas. Já dentro do carro, o homem mais novo teria percebido que Edilson estava armado e diz que o policial o ameaçou e coagiu a fazer sexo com ele.

O rapaz detalhou que, dentro do veículo, o coronel começou a passar a mão na perna dele e em seu órgão genital e praticou sexo oral, com o carro em movimento. O jovem alega ter sido levado contra a vontade para um motel, após os dois terem consumido os entorpecentes.

Ainda segundo o relato, o jovem conta que só aceitou entrar no motel porque se sentiu ameaçado por Edilson, que teria colocado a arma em sua cabeça. No quarto da hospedagem, eles usaram a banheira e chegaram a abrir uma camisinha, mas ambos negam ter havido penetração.

O jovem disse que efetuou os disparos com a arma do oficial após ser impedido de deixar as dependências do local, já nesta manhã. Em conversa com os policiais civis que atenderam a ocorrência, o rapaz mencionou que após consumirem drogas no motel, os dois se desentenderam. Após a discussão, Wendell trancou o coronel da PM dentro da suíte e tentou sair do estabelecimento com o carro e a arma do oficial. Ninguém ficou ferido.

Edilson confirma a versão do rapaz, mas nega que os atos sexuais tenham sido forçados. Segundo o coronel, tanto o sexo oral praticado por ele quanto pelo rapaz foram consentidos. Até a última atualização desta reportagem, ambos estavam presos: o coronel por estupro e o jovem por disparo de arma de fogo.

O caso

Segundo informações recebidas pelo Copom da PMDF, e conforme apurou a coluna, quando policiais militares chegaram ao motel, que fica às margens da BR-070, e funcionários do estabelecimento confirmaram os disparos no interior do estabelecimento e afirmaram que havia um homem armado próximo ao portão.

O coronel é diretor de Apoio Logístico e Finanças, do Departamento de Logística e Finanças, do Comando-Geral da PMDF.

Em nota enviada ao Metrópoles, a PMDF comunicou que “será aberto processo apuratório para esclarecimento das circunstâncias do fato e que a corporação não coaduna com nenhum tipo de desvio de conduta de quaisquer de seus integrantes”.

Com informações: Metrópoles