Coronavírus: Brasil apresenta nível 'significativamente baixo' de casos de covid

Grande parte dos Estados brasileiros mostraram uma diminuição de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), segundo a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). De acordo com o boletim da instituição, o Brasil apresenta um nível "significativamente baixo" de covid-19, se comparado com histórico anterior do vírus no território e relata uma interrupção no aumento de casos de Sars-CoV-2.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou a atualização epidemiológica semanal sobre a covid. Globalmente, foram relatados quase 1,9 milhão de novos casos e mais de 12 mil mortes na semana de 16 a 22 de janeiro de 2023. No total, são mais de 664 milhões de casos confirmados e mais de 6,7 milhões de mortes no mundo.

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos ainda estão analisando um possível vínculo entre o aumento de Ataque Vascular Cardíaco (AVC) em adultos mais velhos e a vacina bivalente da covid da Pfizer/BioNTech. As autoridades de saúde dos EUA disseram que o sinal é mais fraco do que aquele divulgado pelas autoridades no início de janeiro e não representa um verdadeiro risco clínico.

E no Reino Unido, foi revelado que o Departamento de Saúde desperdiçou um total de 15 bilhões de libras em equipamentos de proteção não utilizados, testes e vacinas da covid. O departamento gastou 6 bilhões de libras em 2022 em suprimentos, incluindo uniformes e máscaras para funcionários do Serviço Nacional de Saúde (NHS), que não foram utilizados e, agora, estão sendo queimados.