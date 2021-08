Da Redação

Coronavac é eficaz contra casos graves da variante Delta

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças da China divulgou um estudo preliminar que aponta que a vacina CoronaVac é eficaz contra casos graves da Covid-19, ocasionados pela variante Delta. A pesquisa necessita de revisão de pares e usou como base um surto da variante Delta na região de Guangdong, no Sudeste da China, entre maio e junho.

Conforme as análises, todas as vacinas foram capazes de criar proteção de até 77,7% para os casos de pneumonia e, quando o esquema vacinal está completo, há uma eficácia de 100% contra casos graves.

No estudo, os pesquisadores afirmam que a "vacinação completa com vacinas inativadas é eficaz contra pneumonia, doenças graves e críticas causadas pela variante B.1.617.2". E ressaltam que, mesmo diante dos resultados positivos, todos os esforços devem ser feitos para garantir a vacinação completa das populações-alvo.



Os pesquisadores apontam, no entanto, que as amostram colhidas para este artigo ainda são pequenas e que estudos adicionais precisam ser feitos para concluir a real efetividade das vacinas em uso no país.

