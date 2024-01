Corinthians fecha maior patrocínio do futebol brasileiro

No total, o novo patrocínio máster do Corinthians vai gerar até R$ 360 milhões até o encerramento do acordo, em 2027.

O Corinthians anunciou um acordo para ter o maior patrocínio máster do futebol brasileiro. Por R$ 120 milhões ao ano, em um contrato que vale por três anos, o clube paulista fechou com a casa de apostas VaideBet. No total, o patrocínio vai gerar até R$ 360 milhões até o encerramento do acordo, em 2027.

continua após publicidade

Antes, o espaço principal na camisa corinthiana era ocupada pela Hypera Pharma que, desde 2021, pagava cerca de R$ 22 milhões ao ano ao clube pelo patrocínio. No início do contrato, porém, o acordo era de R$ 17 milhões e foi corrigido ao longo dos anos.

- LEIA MAIS: Governo decreta luto oficial de três dias pelo falecimento de Zagallo

continua após publicidade

A VaideBet vai ocupar o espaço principal da camisa do Corinthians das equipes profissionais de futebol masculina, feminina e de juniores. Além disso, o acordo valerá também para os times de e-sports do clube.

Atualmente, Palmeiras e Flamengo possuem os maiores patrocínios entre clubes do Brasil. O rubro-negro carioca tem um contrato de dois anos com a Pixbet, por R$ 170 milhões (R$ 85 milhões por temporada). Já o alviverde paulista tem contrato de R$ 81 milhões fixos com a Crefisa. O valor pode chegar a R$ 120 milhões com bônus por títulos.

No fim de 2023, ainda sob o comando do então presidente Duílio Monteiro Alves, o Corinthians alinhou acordo com a Pixbet por R$ 75 milhões por ano. Porém, o presidente eleito Augusto Melo, que tomou posse no último dia 2 de janeiro, pediu para que o acordo não fosse concretizado por ter uma proposta maior.

continua após publicidade

A Pixbet tem contrato para estampar a marca nos ombros da camisa do Corinthians até o fim de 2025, mas o vínculo deve ser rompido, para que a VaideBet tenha exclusividade no uniforme corinthiano.

Com o novo acordo, o Corinthians espera ficar mais próximo de alcançar a meta estipulada por Augusto Melo, que é arrecadar até R$ 200 milhões por ano com patrocínios no uniforme.

Com informações: IstoÉ

Siga o TNOnline no Google News