Coreia do Sul vai mudar sistema de cálculo de idade; entenda

A decisão foi tomada para "resolver a confusão social causada pelo uso misto de cálculos de idade

O parlamento sul-coreano decretou, na quinta-feira (8/12), que todos os documentos oficiais devem usar o padrão “idade internacional” a partir de 2023, dando fim à chamada “idade coreana”. A medida faz parte das promessas de campanha do presidente eleito Yoon Suk-yeol.

A mudança pretende sanar as dificuldades de acesso a serviços e benefícios do governo da Coreia do Sul. Segundo o presidente, a contagem coreana gera custos excessivos quando aplicada ao sistema internacional. Com a medida, os sul-coreanos passam a ter menos dois anos de idade em junho do próximo ano. Atualmente no país existem três idades: a internacional, a coreana e a do calendário.

Entre elas, o sistema mais utilizado é a “idade coreana”, na qual a pessoa completa uma ano assim que nasce e, no dia 1° de janeiro do próximo ano, ganha mais um ano de vida. No padrão de contagem internacional, a idade de uma pessoa é determinada de acordo com sua data de nascimento. Já o terceiro sistema considera que a criança nasce com zero anos, porém, adiciona um ano à idade a cada primeiro dia do novo ano.

As informações são do site Metrópoles.

