Coreia do Sul: tumulto em festa de Halloween deixa 146 mortos

Um tumulto, durante uma festa de Halloween deixou pelo menos 146 pessoas mortas e mais de 150 ficaram feridas depois que uma grande multidão foi esmagada em um tumulto, durante as festividades de Halloween no centro de Seul, na Coreia do Sul, na noite de sábado (29). Em vídeos que viralizaram nas redes sociais, é possível ver o pânico dos envolvidos na tragédia, bem como pessoas realizando massagem cardíaca nas vítimas espalhadas pelo chão.

Segundo informações da Associated Press, os participantes das festividades foram esmagados e pisoteados até a morte quando a multidão começou a avançar em direção a um beco estreito. O incidente ocorreu do lado de fora do Hamilton Hotel, estabelecimento bastante conhecido no popular distrito de Itaewon, onde milhares de pessoas se aglomeram frequentemente para festas em Seul.

De acordo com o chefe do departamento de bombeiros, Choi Seong-beom, a tragédia ocorreu por volta das 22h do horário local, cerca de 10h em Brasília. As autoridades sul-coreanas pontuaram que, até o momento, não se sabe exatamente o que motivou o tumulto, mas as causas estão sendo investigadas.

truly the scariest halloween of my life—30 down, 400 rescue workers deployed. please avoid itaewon and stay safe. #이태원사고 pic.twitter.com/PC1GBJt7qk — Chloe Park 🦋 in Seoul (@chloepark) October 29, 2022

Choi afirmou que as vítimas eram, em sua maioria, mulheres de mais ou menos 20 anos de idade. Após o ocorrido, grande parte dos feridos recebeu tratamento de emergência, após chegarem aos hospitais em estado grave.



O chefe do corpo de bombeiros de Yongsan disse, nas primeiras horas do domingo (30) em Seul, que o número de mortos ainda pode aumentar e que um número desconhecido de feridos está em estado crítico. Cerca de setenta e quatro dos mortos foram enviados para hospitais, enquanto os corpos de outros 46 mortos foram enviados a um necrotério improvisado, instalado em uma academia adjacente ao hotel, revelou.

Outra testemunha contou ao veículo que cerca de 50 mortos foram transportados em macas para um espaço do governo para identificação das vítimas. Em entrevista à AFP, um dos bombeiros afirmou que cerca de 140 ambulâncias foram enviadas ao local para auxiliar no resgate de mortos e feridos.

Janelle Story, norte-americana que vive em Seul, disse ao BuzzFeed News que estava indo para um bar quando se deparou com a confusão. Às 20h30, a americana afirmou que a área já estava lotada de pessoas. Enquanto ela estava passeando por diversos bares nas redondezas do Hamilton Hotel, a situação começou a se agravar.



“Mesmo que eu estivesse desconfortável, ninguém estava ‘fora de controle'”, disse ela. “Estávamos todos nos movendo muito devagar e ordenadamente”, acrescentou. No entanto, por volta das 22h30, Story confessou que começou a se sentir mais em pânico com a situação enquanto capturava imagens da cena. Veja abaixo:

O evento foi o primeiro Halloween celebrado em Seul em três anos, depois que o país determinou o fim das restrições contra a Covid-19. Após a repercussão da tragédia, o presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol se pronunciou. Em comunicado, o chefe de estado pediu que as autoridades locais “garantam um tratamento rápido para os feridos e reforcem a segurança dos locais onde acontece a festa”.



Yeol também determinou que o Ministério da Saúde envie rapidamente equipes de assistência médica e se certifique que leitos estejam disponíveis em hospitais próximos para tratar os sobreviventes.

