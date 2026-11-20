A Coreia do Sul registrou, nesta sexta-feira, 20, o primeiro caso de cólera em dez anos. A Agência de Controle e Prevenção de Doenças do país informou que profissionais de saúde confirmaram a doença a partir de amostras de uma pessoa que havia procurado o pronto-socorro de um hospital em Changwon, cidade portuária no sudeste do país, no início deste mês, com vômitos e diarreia.

Segundo a agência, a pessoa, cuja identidade não foi divulgada, se recuperou e recebeu alta na terça-feira, 17. As equipes de saúde tentam rastrear a origem da infecção e identificar as pessoas com quem o paciente teve contato, mas informou que ele não viajou ao exterior nos últimos dois meses.

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O último registro de cólera no país havia ocorrido em 2016, quando as autoridades identificaram três casos com suspeita de contaminação por frutos do mar. Em 2001, ao menos 162 pessoas foram infectadas num surto da doença.

A cólera se espalha principalmente por meio de água e alimentos contaminados, mas também pode ser transmitida pelo contato com fezes ou vômito de uma pessoa infectada, explica agência de saúde. A diarreia é o sintoma mais comum, e os casos graves podem levar a desidratação ou choque, com risco de morte se o tratamento for adiado.