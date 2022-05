Coreia do Norte registra 270 mil casos suspeitos de Covid-19

Da Redação

A Coreia do Norte registrou 270 mil casos locais de pessoas relatando febre nas últimas 24 horas. O país vive um surto decorrente de uma onda de casos do novo coronavírus. No mesmo período, seis pessoas morreram com suspeitas da doença.

O governo local não confirmou se os casos são ou não referentes à covid-19. Os registros são tratados como “suspeitos”, de acordo com a Agência Central de Notícias da Coreia (KCNA).

Atualmente, há suspeita de que 56 pessoas tenham morrido em decorrência da infecção, sem confirmação de ter relação com a doença.

Os registros indicam mais de 1,2 milhão de casos semelhantes. O país passou a contabilizar infectados dois anos após o começo da pandemia.