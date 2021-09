Da Redação

Coragem: Homem senta em jacaré enquanto aguarda bombeiros

Um homem mostrou ser corajoso ao capturar um jacaré que circulava em uma via pública de São Gonçalo, cidade do Rio de Janeiro. O fato, que foi registrado nesta quarta-feira (29), está repercutindo nas redes sociais.

Um vídeo foi publicado na internet. Nas imagens é possível notar que o cidadão está sentado tranquilamente sobre o animal, enquanto aguarda à chegada do Corpo de Bombeiros.

No flagrante, o homem afirma que o réptil tentou atacá-lo duas vezes. Para evitar ser abocanhado pelo jacaré, o sujeito jogou uma toalha sobre a cabeça do animal. "Eu olhei para o lado e estava lá o jacaré. Peguei ele andando aqui, tentou me atacar duas vezes. Eu pulei em cima dele e segurei a boca dele", diz o homem.

Conforme os bombeiros, o jacaré foi resgatado e encaminhado para a Área de Proteção Ambiental (APA) Guapimirim.

