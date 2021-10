Da Redação

Coragem: Criança puxa cobra de 3 metros para fora do quintal

Uma criança, de 2 anos, demonstrou ter muita coragem ao retirar uma cobra, de aproximadamente três metros, do quintal de sua casa, na Austrália, no último sábado (2). O menino é filho do explorador e apresentador de TV Matt Wright.

continua após publicidade .

Matt incentiva seu filho a puxar a cobra pelo rabo e levá-la para o gramado. Toda a situação foi filmada e divulgada em uma rede social. Aprendendo as cordas @kaiawright1”, escreveu Matt no post. Veja:

O vídeo gerou muitas críticas nas redes sociais. Os internautas alegaram que a ação do menino poderia gerar um estresse na serpente. Mas, apesar de ter apenas dois anos de idade, o bebê já está acostumado com a "vida animal", pois participa de aventuras como esta com o pai, que trabalha com isso.