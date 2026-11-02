Copilota de avião que caiu com nove mortos na Flórida era filha de brasileiros

A filha de brasileiros Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20 anos, era a copilota do jato particular que caiu em uma área residencial de Palm Beach, na Flórida, no último domingo (1º). O acidente com a aeronave, um modelo Learjet 60 que decolou de Austin, no Texas, com destino às Bahamas, resultou na morte de todas as nove pessoas a bordo, informação confirmada por familiares da jovem e por autoridades norte-americanas.

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Os momentos finais do voo foram de extremo desespero, conforme registraram os áudios da comunicação com os controladores de tráfego aéreo. Uma voz feminina, ainda não confirmada oficialmente como sendo a de Nathalia, declarou emergência relatando problemas graves com formação de gelo e forte turbulência. Na gravação, a tripulante informa uma perda drástica de altitude, chegando a despencar 20 mil pés por minuto, e finaliza a transmissão gritando que a aeronave bateria no chão. O impacto causou uma explosão, abrindo uma cratera no asfalto e espalhando destroços por todo o bairro.

A jovem copilota era apaixonada pela aviação e havia ganhado destaque na imprensa dos Estados Unidos em 2023, quando obteve sua licença de piloto particular aos 17 anos, antes mesmo de tirar a carteira de motorista. Influenciada pelo pai e formada pela academia de aviação do distrito escolar de Palm Beach, Nathalia sonhava em seguir carreira em companhias aéreas comerciais ou na aviação executiva. Em março de 2026, ela chegou a celebrar nas redes sociais a conquista de atuar como piloto em comando de um Learjet 60.

As causas exatas da tragédia estão sob investigação do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos (NTSB), com o auxílio da Administração Federal de Aviação (FAA). Embora especialistas apontem que o gelo e a turbulência tenham sido fatores determinantes para o acidente, o laudo oficial ainda está em andamento. O NTSB marcou uma coletiva de imprensa para esta segunda-feira (2) para detalhar os procedimentos investigativos e as próximas etapas de perícia no local da queda.