Copacabana Palace será multado em R$ 15 mil após festa

O hotel Copacabana Palace será multado em R$ 15.466,81 pela prefeitura do Rio de Janeiro pela realização de uma festa de luxo para 500 pessoas, durante a pandemia de coronavírus, na noite da sexta-feira (14). Nota divulgada pela Secretaria de Ordem Pública (Seop) informa que o estabelecimento será autuado por infração considerada "gravíssima", e ainda será interditado para realização de festas pelo período de 10 dias, a contar deste sábado (15).

A festa contou com a participação de vários artistas, como Gusttavo Lima, Mumuzinho, Ludmilla, Alexandre Pires e Dudu Nobre (veja o que eles disseram no fim do texto). Em nota, a secretaria afirma que foi constatada aglomeração generalizada em frente a apresentação musical, caracterizando pista de dança. Os convidados não usavam máscara facial e não respeitavam o distanciamento mínimo de 1,5 m entre os participantes. Na entrada do estabelecimento, as imagens também evidenciaram aglomeração em fila de espera e acesso desordenado ao local.