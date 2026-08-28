Copacabana Palace ganha nova ala de luxo com 68 suítes e diárias que passam de R$ 30 mil

Ícone da hotelaria brasileira, o Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, vai ganhar sua segunda grande ampliação em 103 anos de história. Com projeto assinado pelo arquiteto Ivan Rezende, o hotel está reformando um antigo prédio anexo de 11 andares para funcionar como uma nova ala com 68 suítes luxuosas, todas com varandas privativas e vista para a praia e o Cristo Redentor, com diárias que passam de R$ 30 mil.

A reforma, que não teve o valor revelado, começou em abril de 2025. O novo espaço será inaugurado em novembro deste ano.

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Até a construção do anexo, nos anos 1940, o hotel oferecia 96 suítes em seus 11 andares. O segundo prédio foi criado para ampliar a capacidade do hotel e atender uma demanda de hóspedes que buscavam uma estadia mais longa. As unidades tinham quarto e sala e funcionavam como hotel-residência. O local recebeu hóspedes ilustres, como Orson Welles, Bob Marley, Freddie Mercury e Jô Soares.

Com a reforma do antigo anexo, o novo prédio já foi batizado de Edifício Piscina. Com a renovação, o Copacabana Palace chega a um total de 208 quartos e suítes, sendo 68 no Edifício Piscina e 140 no edifício principal.

O Piscina conta com seis novas categorias exclusivas de acomodações. Entre elas está a sofisticada Suíte Carioca, uma cobertura de 209 metros quadrados, dois quartos com vistas para o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, a piscina e o mar, com diárias que podem ultrapassar a casa dos R$ 30 mil. As opções mais modestas têm diárias a partir de R$ 6,5 mil.

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De acordo com Ulisses Marreiros, diretor do grupo Belmond no Brasil, depois de mais de um século de história o grupo investe para impulsionar o ícone carioca para uma nova era. "Convidamos os hóspedes a permanecerem mais tempo em suítes mais espaçosas com vistas para a nova piscina ou para a praia."

Proposta focada no bem-estar dos hóspedes

Segundo o grupo Belmond, o projeto recupera as referências originais do prédio, com uma proposta contemporânea e focada no bem-estar. O arquiteto Ivan Rezende foi escolhido para conduzir a renovação, depois de ter restaurado o teatro do Copacabana Palace em 2021, trabalho que recebeu o Grande Prêmio do Instituto de Arquitetos do Rio de Janeiro.

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Ambos os edifícios são marcos da arquitetura nacional e protegidos pelo patrimônio histórico e cultural municipal, estadual e federal. O tombamento pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) é de 1980 e levou em conta também o valor afetivo que o Copacabana representa para os cariocas.

O Edifício Piscina terá uma estrutura de wellness (serviços que proporcionam equilíbrio, saúde e bem-estar) com spa e academias espalhadas por cinco andares. O projeto é completado pelo redesenho da área da piscina, um novo bar, um restaurante italiano contemporâneo e uma butique dedicada ao artesanato brasileiro.

A piscina ganhou um novo desenho em seu fundo, que presta homenagem às águas do oceano diante do hotel, com curvas que rompem com a geometria quadrada e de linhas retas de antes.

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Ao lado dela, o Bar do Copa, o primeiro do hotel, se estende ao longo de um balcão de quase dez metros. Será chefe de bar Stephano Giglio, especialista em alta coquetelaria brasileira por meio de receitas à base de cachaça do Brasil.

O novo restaurante, focado nas tradições culinárias do sul da Itália, será comandado pelo chef executivo Nello Cassese, que dirigiu o antigo e premiado Cipriani no próprio Copacabana. Com a reabertura, quatro opções gastronômicas passarão a circundar a piscina: o novo italiano ainda sem nome, o Pérgula, o Bar do Copa e o MEE, restaurante pan-asiático estrelado pelo Guia Michelin, localizado no prédio principal.

Artesanato brasileiro também está presente

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Os interiores do Edifício Piscina são inspirados nas técnicas artesanais brasileiras, com madeira reaproveitada do leito do Rio Amazonas, pedras extraídas de diferentes regiões do país e móveis do modernismo brasileiro. O artista Ciro Fernandes produziu xilogravuras inspiradas na fauna e na flora brasileiras para as salas das suítes.

Já o mestre da marchetaria Maqueson Pereira da Silva criou cenas amazônicas com madeira reaproveitada do leito dos rios. Até os tapetes carregam referências nacionais: foram desenhados a partir de imagens de satélite do Acre, reproduzindo os caminhos do Rio Juruá e os tons verdes da floresta amazônica.

Marreiros lembra que há mais de um século o Copa tem sido o guardião dos ritmos do Rio, sintonizado com cada compasso que a cidade dita, do ritmo eletrizante da temporada de Carnaval aos dias tranquilos à beira do mar ou da piscina. "Quase 80 anos depois, o novo espaço retorna para viajantes que querem ficar mais tempo e viver esses dias de maneiras diferentes."

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Hotel das personalidades

O Copacabana Palace foi inaugurado em agosto de 1923 como o hotel mais grandioso do Rio, por iniciativa do presidente Epitácio Pessoa, para hospedar as autoridades que chegariam ao Brasil por ocasião do centenário da Independência, e financiado pelo empresário Octávio Guinle. O empresário condicionou o investimento à instalação de um cassino no hotel.

O edifício foi construído em frente à Praia de Copacabana. O projeto é do arquiteto francês Joseph Gire, que se inspirou em dois hotéis famosos da Riviera Francesa, o Negresco, em Nice, e o Carlton, em Cannes. A estrutura foi erguida pelo engenheiro César Melo e Cunha, utilizando principalmente mármore de Carrara e cristais da Boêmia.

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Em 1946, com a proibição dos jogos no Brasil, o cassino foi transformado em casa de espetáculos. O anexo, atual Edifício Piscina, foi construído em 1948 por Wladimir Alves de Souza, em estilo modernista. Localizado em um dos endereços mais conhecidos da cidade, à beira-mar da Avenida Atlântica, o Copacabana Palace virou uma expressão da atmosfera do Rio. São famosos os bailes de Carnaval do Copa e a silhueta do hotel como pano de fundo para os fogos do Réveillon.

Seu livro de hóspedes tem assinaturas de personalidades como o inventor Santos Dumont, o físico Albert Einstein, a Rainha Elizabeth II, a princesa Diana e o príncipe Charles, cantoras como Josephine Baker, Carmen Miranda, Madonna e Janis Joplin, a atriz Brigitte Bardot e cineastas como Orson Welles e Walt Disney.

Com a transferência da capital para Brasília, em 1960, o hotel entrou em um período de menos brilho. Em 1989, a família Guinle vendeu-o para o grupo Orient-Express, atual Belmond, que passou a modernizar as antigas instalações, reabilitando o Copacabana Palace.