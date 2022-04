Da Redação

Copa do Mundo: sorteio define adversários do Brasil; veja

O Brasil vai enfrentar Sérvia, Suíça e Camarões na primeira fase da Copa do Mundo de 2022, no Catar, em novembro. Os grupos foram definidos em sorteio nessa sexta-feira (dia 1º). A seleção brasileira caiu no Grupo G, com Sérvia, Suíça e Camarões.

A estreia do Brasil será em 24 de novembro (uma quinta-feira), contra a Sérvia. O segundo jogo será dia 28 contra Suíça. E termina a primeira fase contra Camarões, em 2 de dezembro.

GRUPO A

Catar

Equador

Senegal

Holanda

GRUPO B

Inglaterra

Irã

Estados Unidos

(País de Gales, Escócia ou Ucrânia)

GRUPO C

Argentina

Arábia

Saudita

México

Polônia

GRUPO D

França

Play-off 1

Dinamarca

Tunísia

GRUPO E

Espanha

Play-off 2

Alemanha

Japão

GRUPO F

Bélgica

Canadá

Marrocos

Croácia

GRUPO G

Brasil

Sérvia

Suíça

Camarões

GRUPO H

Portugal

Gana

Uruguai

Coréia do Sul

A Fifa veta cruzamentos entre países da mesma confederação continental, com exceção dos europeus, que ficam com dois integrantes em cinco dos oito grupos. Há também um limite de no máximo dois europeus por grupo.

O sorteio dividiu as 32 seleções em quatro potes. Cada um deles conta com oito equipes, dispostas de acordo com o ranking da Fifa. As chaves da Copa, formadas por quatro equipes, têm uma seleção de cada pote.

Três seleções ainda não estão definidas e dependem do fim das repescagens. No grupo B os países que estão na repescagem são: País de Gales, Escócia ou Ucrânia, no grupo D: Emirados Árabes, Austrália ou Peru, no grupo E: Costa Rica ou Nova Zelândia