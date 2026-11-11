COP31: premiê da Noruega se compromete com contribuição de 20% da meta de US$ 10 bi do TFFF

O primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Støre, demonstrou otimismo de que o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF) atingirá a meta de atrair US$ 10 bilhões em aportes até o começo do ano que vem. Lançado no ano passado, o mecanismo atraiu US$ 7,8 bilhões até o momento.

"Estou confiante de que podemos alcançar nossa meta coletiva de mobilizar os US$ 10 bilhões iniciais e ampliar esse montante ao longo do próximo ano", afirmou, durante cúpula de líderes sobre florestas no âmbito da 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças CLimáticas (COP31), em Antália, na Turquia. "A Noruega está disposta a contribuir com até 20% desse total", acrescentou.

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O premiê norueguês disse ainda que o sucesso da iniciativa é uma "prioridade central" para o país nórdico, mesmo que não tenha uma floresta tropical em seu território.

"Torna-se ainda mais importante mobilizar um volume muito maior de capital de patrocinadores, governos e filantropos, mas também, acredito, de interesses comerciais, à medida que começarmos a viabilizar os créditos", ressaltou.

*O repórter viajou a convite da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg)