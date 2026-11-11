Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
COTIDIANO

COP31: premiê da Noruega se compromete com contribuição de 20% da meta de US$ 10 bi do TFFF

Escrito por André Marinho* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Støre, demonstrou otimismo de que o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF) atingirá a meta de atrair US$ 10 bilhões em aportes até o começo do ano que vem. Lançado no ano passado, o mecanismo atraiu US$ 7,8 bilhões até o momento.

"Estou confiante de que podemos alcançar nossa meta coletiva de mobilizar os US$ 10 bilhões iniciais e ampliar esse montante ao longo do próximo ano", afirmou, durante cúpula de líderes sobre florestas no âmbito da 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças CLimáticas (COP31), em Antália, na Turquia. "A Noruega está disposta a contribuir com até 20% desse total", acrescentou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O premiê norueguês disse ainda que o sucesso da iniciativa é uma "prioridade central" para o país nórdico, mesmo que não tenha uma floresta tropical em seu território.

"Torna-se ainda mais importante mobilizar um volume muito maior de capital de patrocinadores, governos e filantropos, mas também, acredito, de interesses comerciais, à medida que começarmos a viabilizar os créditos", ressaltou.

*O repórter viajou a convite da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
COP31 florestas tropicais FUNDO noruega
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV