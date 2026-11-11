COP31: Irã exige compensações por danos ambientais causados por ataques de EUA e Israel

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, disse em seu discurso na 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31) que seu país vai demandar compensação pelos danos ambientais causados por ataques dos Estados Unidos e de Israel, afirmando que a questão está relacionada aos esforços globais para combater as mudanças climáticas.

"Esperamos que a comunidade global estabeleça uma ligação genuína e significativa entre compromissos climáticos em tempos de paz e responsabilidade em tempos de guerra, para documentar e avaliar os danos ambientais causados por agressões militares e desenvolver mecanismos de compensação", declarou no plenário.

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O líder iraniano classificou como uma "contradição evidente e preocupante" o fato de, enquanto a comunidade internacional se empenha em reduzir as emissões de gases de efeito estufa e em se adaptar às mudanças climáticas, grandes operações militares destruírem conquistas obtidas após anos de esforços na agenda climática.

"O ataque às instalações de combustível em Asaluyeh no Golfo Pérsico provocou a emissão de cerca de 500 mil toneladas, e o ataque deliberado aos tanques de combustível nos arredores de Teerã causou a emissão de 1 milhão de toneladas de dióxido de carbono", disse Pezeshkian ao comentar os ataques dos EUA e de Israel contra o Irã.