Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
COTIDIANO

COP31: Irã exige compensações por danos ambientais causados por ataques de EUA e Israel

Escrito por Darlan de Azevedo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, disse em seu discurso na 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31) que seu país vai demandar compensação pelos danos ambientais causados por ataques dos Estados Unidos e de Israel, afirmando que a questão está relacionada aos esforços globais para combater as mudanças climáticas.

"Esperamos que a comunidade global estabeleça uma ligação genuína e significativa entre compromissos climáticos em tempos de paz e responsabilidade em tempos de guerra, para documentar e avaliar os danos ambientais causados por agressões militares e desenvolver mecanismos de compensação", declarou no plenário.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O líder iraniano classificou como uma "contradição evidente e preocupante" o fato de, enquanto a comunidade internacional se empenha em reduzir as emissões de gases de efeito estufa e em se adaptar às mudanças climáticas, grandes operações militares destruírem conquistas obtidas após anos de esforços na agenda climática.

"O ataque às instalações de combustível em Asaluyeh no Golfo Pérsico provocou a emissão de cerca de 500 mil toneladas, e o ataque deliberado aos tanques de combustível nos arredores de Teerã causou a emissão de 1 milhão de toneladas de dióxido de carbono", disse Pezeshkian ao comentar os ataques dos EUA e de Israel contra o Irã.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
COP31/IRÃ/EUA/GUERRA/DANOS AMBIENTAIS/COMPENSAÇÃO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV