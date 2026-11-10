COP31: agro, transportes, mineração e energia elétrica firmam agenda de descarbonização

Os setores do agronegócio, transportes, mineração e energia elétrica articularam uma agenda conjunta para acelerar o processo de descarbonização da economia brasileira. A pauta está sendo apresentada em vários eventos ao longo da 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31), que acontece ao longo desta semana em Antália, na Turquia.

Sob coordenação do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), o grupo lançará o Núcleo Intersetorial do Clima, que estabelece 33 alavancas de descarbonização, 190 indicadores e 100 ações habilitadoras dos quatro setores. A estimativa é de que, somadas, as iniciativas tenham potencial para reduzir cerca de 900 milhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2e) por ano até 2050. Mais de 240 organizações apoiam a mobilização.

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O núcleo discutirá soluções comuns e buscará as condições necessárias para a implementação da agenda. Segundo a diretora-executiva do CEBDS, Daniela Mignani, já há compromissos firmados para os próximos três anos. "Os números apresentados não significam que cada empresa assumiu uma meta para cada indicador. A responsabilização se apoia nessa transparência e no acompanhamento das responsabilidades pactuadas", explica.

No setor de transportes, o programa demarca as demandas de infraestrutura, tecnologia, financiamento e regulação para a redução das emissões. O projeto é liderado pela Motiva, em parceria com o Sistema Transporte (CNT-Sest Senat-ITL) e o Observatório Nacional de Mobilidade Sustentável do Insper. No agronegócio, a liderança é de Nestlé e Amaggi, enquanto na mineração, Vale e o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) organizam as prioridades. Já no setor elétrico, a mobilização envolve Abradee, Abrate, Abeeólica, Abrace, Abiape, Abrage, Axia, CPFL, EDP, Engie, Energisa e Neoenergia.

*O repórter viajou a convite da Confederação Nacional das Seguradoras (CNSeg)