COP30 em Belém apresentará Amazônia que é fauna e flora, mas que é, sobretudo, gente, diz Lula

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta sexta-feira, 1º de dezembro, em jantar oferecido em Dubai junto ao xeique Mohammed Bin Zayed, dos Emirados Árabes, que a COP30, a ser realizada em Belém em 2025, "vai apresentar ao mundo uma Amazônia que é fauna e flora, mas que é, sobretudo, gente".

Lula e a primeira-dama, Janja, foram os anfitriões do jantar 'Amazônia: Uma experiência imersiva', em Dubai.

O presidente está nos Emirados Árabes para a COP28, realizada de 30 de novembro a 12 de dezembro.

A comitiva brasileira, porém, retorna ao País na semana que vem.

"Esse jantar marca o início de um caminho que nos levará desta COP28, em Dubai, à COP30 em Belém, no coração da Amazônia. Muitos falam sobre a Amazônia, mas poucos a conhecem de verdade. Ela abriga a maior floresta tropical do mundo, com 10% de todas as espécies de plantas e animais do planeta", afirmou Lula em seu discurso de abertura.

E completou o presidente do Brasil: "A COP30 vai apresentar ao mundo uma Amazônia que é fauna e flora, mas que é, sobretudo, gente. Gente que mostra que é possível conciliar a prosperidade econômica, bem-estar social e preservação ambiental. Gente que busca uma vida digna e que tem orgulho da sua identidade amazônida."