COP28: governo anuncia R$ 20,85 bilhões para projetos bioeconomia e transição energética

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) vai lançar nesta sexta-feira, dia 1º, cinco editais do programa Mais Inovação Brasil, em um total de R$ 20,85 bilhões. O programa é uma ação do MCTI com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

O objetivo é financiar projetos nas áreas da transição energética, bioeconomia, infraestrutura e mobilidade. O anúncio será feito pela ministra Luciana Santos na 28ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP28), que começa nesta quinta-feira, 30 em Dubai (Emirados Árabes Unidos) e vai até 12 de dezembro. O lançamento será realizado no estande da Confederação Nacional da Indústria (CNI) na COP28. O Brasil está presente com três estandes nessa conferência: o da delegação brasileira, ao lado do pavilhão do Reino Unido e, em outro prédio, pela CNI e pelo estande do Consórcio Amazônia Legal. É a primeira vez que a CNI tem estande em uma COP.

Também nesta sexta, o MCTI lança a plataforma Sirene Organizacionais, uma ferramenta pública que vai receber os inventários de emissões de gases de efeito estufa de organizações públicas, privadas ou do terceiro setor de todos os segmentos econômicos. A plataforma é um módulo do Sistema de Registro Nacional de Emissões, instituído por decreto em 2017, e foi desenvolvida em parceria com a CNI. A Sirene Organizacionais vai contribuir para a criação de um sistema nacional de Relato, Mensuração e Verificação de emissões, algo necessário para a implementação de um mercado regulado de carbono no Brasil.