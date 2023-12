COP28: BNDES investe R$ 75 mi em fundo para pequenas e médias empresas na Amazônia

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) investirá R$ 75 milhões em pequenas e médias empresas da Amazônia através do BNDESPar, seu braço de participações acionárias. O subsídio, junto com o de outros investidores, deve fazer o fundo de capital de risco Amazon Biodiversity Fund Brazil (ABF FIP) atingir um capital comprometido de R$ 235 milhões para investir em aproximadamente 15 empresas, com aportes que variam de R$ 4 a R$ 20 milhões por ativo.

A escolha dos ativos deve seguir quatro eixos de atuação: conservação, reflorestamento e meios de subsistência comunitários; cadeias de valor de pequenos produtores; agricultura sustentável; e inovação em serviços, finanças e tecnologia da biodiversidade. O intuito é impactar positivamente a biodiversidade e as comunidades na Amazônia brasileira, focando nos setores de ativos ambientais, agricultura, produção de alimentos, bebidas e tecnologia da cadeia de suprimentos.

"O investimento é mais uma das iniciativas do BNDES alinhadas com as políticas públicas de promoção do desenvolvimento sustentável da Amazônia e da economia verde, com o diferencial de apoiar o empreendedorismo de impacto", afirmou Natália Dias, diretora de Mercado de Capitais e Finanças Sustentáveis do Banco, nesta segunda-feira durante a COP28, que ocorre em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Ela avalia que o fundo é inovador por conta de sua estrutura de blended finance e pela parceria entre diferentes atores públicos, privados e do terceiro setor comprometidos com o desenvolvimento sustentável na região, como ASN Bank da Holanda, Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), LOréal Fund for Nature Regeneration e Soros Foundation.

O acompanhamento dos resultados dos investimentos será feito por meio de indicadores padronizados e planos de ação que convergem ambiental e social. A avaliação da eficácia dos recursos será feita em áreas temáticas como clima, ecossistemas, espécies, subsistência, inclusão, empresas sustentáveis e retorno econômico justo. O ABF FIP foi selecionado via chamada pública para investimento de impacto promovida pela BNDESPAR.