COP-27: OMC defende verba anual de US$ 100 bi por ano a países em desenvolvimento

Matheus Andrade (via Agência Estado)

A diretora-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, reforçou o importante papel do financiamento em ajudar os países em desenvolvimento a enfrentar os desafios das mudanças climáticas e instou as nações ricas a cumprirem seu compromisso de fornecer conjuntamente US$ 100 bilhões anualmente para apoiar a ação climática nesses países.

Em discurso na Conferência do Clima (COP-27), ela destacou o programa de Ajuda para o Comércio da OMC, que busca mobilizar recursos para enfrentar os obstáculos de infraestrutura relacionados à oferta e ao comércio. Ela observou que US$ 48,7 bilhões foram desembolsados no ano passado para esse apoio, dos quais 31% foram alocados para ações relacionadas ao clima.

"A cooperação internacional em políticas climáticas relacionadas ao comércio, como precificação de carbono e padrões de descarbonização, também pode minimizar os atritos comerciais e a incerteza dos investidores decorrentes de ações climáticas unilaterais, que por sua vez podem impor custos desproporcionais a empresas e governos em países em desenvolvimento", afirmou. Para Okonjo-Iweala, a OMC pode desempenhar um papel valioso como local de transparência e potencial harmonização de tais medidas.