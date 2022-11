COP-27: Índia pressiona para que países mais pobres possam emitir mais carbono

Sharm El-Sheikh, 18 (via Agência Estado)

A Índia vem intensificando seus esforços para fazer com que países mais ricos reduzam suas emissões de carbono, conforme se aproxima do fim da 27ª Conferência sobre Mudanças Climáticas das Nações Unidas (COP-27), ao mesmo tempo em que pede que países mais pobres possam aumentar suas emissões em nome do crescimento econômico.

O país, o terceiro maior emissor mundial de gases de efeito estufa, está citando o aumento do uso de combustíveis fósseis pelos países europeus desde o início da guerra na Ucrânia.

Funcionários do governo estimam que a Índia aumentará o uso de carvão em 40% na próxima década, enquanto, simultaneamente, eleva seu uso de energias renováveis. "A maior parte da nova capacidade de geração de energia da Índia seria baseada em combustíveis não fósseis", disse um funcionário do Ministério do Meio Ambiente, Florestas e Mudanças Climáticas da Índia em um e-mail. "A questão preocupante é que os países desenvolvidos passaram a usar mais combustíveis fósseis."

A posição da Índia é compartilhada por muitos países em desenvolvimento e surge como um importante ponto de discórdia na COP-27, que ainda não tem um comunicado conjunto final.