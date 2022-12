COP-15: países fecham acordo ambiental que deve mobilizar US$ 200 bilhões ao ano

Natália Coelho (via Agência Estado)

Durante a conferência COP-15 nesta segunda-feira, 19, negociadores de países integrantes da conferência chegaram ao acordo Kunming-Montreal, com objetivos globais para proteção ambiental. Segundo a Comissão Europeia, o acordo deverá mobilizar US$ 200 bilhões por ano até 2030. Ainda, com o projeto, grandes empresas transnacionais e instituições financeiras serão obrigadas a monitorar, avaliar e divulgar regularmente os riscos, dependências e impactos sobre a biodiversidade.

Entre as novas metas, estão: restaurar 30% dos ecossistemas degradados globalmente (na terra e no mar) até 2030; interromper a extinção de espécies conhecidas e, até 2050, reduzir em dez vezes o risco e a taxa de extinção de todas as espécies; reduzir o risco de pesticidas em pelo menos 50% até 2030; e reduzir a pegada global de consumo até 2030.