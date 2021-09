Da Redação

Convite para sexo em grupo termina em assalto

Após receber um convite para uma noite de sexo, um homem foi vítima de um assalto no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, na madrugada deste domingo (26). A Polícia Militar foi acionada pela própria vítima, um homem de 52 anos.

Segundo o homem, ele estava em um bar em Blumenau, quando aceitou convite de três pessoas (duas mulheres e um homem) para ir a um outro lugar. Segundo ele, o convite tinha cunho sexual. Os quatro entraram no carro da vítima e seguiram rumo a Indaial.

Após um tempo o homem contou que foi imobilizado pelos outros ocupantes do veículo, que anunciaram o assalto. A vítima foi deixada a pé enquanto os criminosos fugiram com o veículo.

Por ser uma área sem sinal de telefone, o homem caminhou por cerca de dois kms, quando encontrou o próprio veículo batido e abandonado. Ele então acionou a polícia que foi até o local e lavrou um boletim de ocorrência. Nenhum suspeito do crime foi encontrado.

As informações são do portal ND+