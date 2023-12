Convidado engasga com pedaço de carne e morre em festa de casamento

A fatalidade foi registrada no sábado (2)

Um momento que deveria ser marcado por felicidade e comemoração terminou em uma fatalidade. Um convidado de uma festa de casamento se engasgou com um pedaço de carne e morreu na noite do último sábado (2) em Campo Grande (MS).

Socorristas do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foram mobilizados para comparecer à festa. A corporação havia sido informada de que uma pessoa estava passando mal no local.

Ao chegar no local, o Corpo de Bombeiros descobriu que um homem de 30 anos, identificado como Ricardo Lago Zaher, ingeriu um pedaço de carne na comemoração e acabou se engasgando com o alimento. Os socorristas tentaram socorrer o pecuarista por quase 1 hora e 20 minutos com manobras de reanimação, porém não obtiveram êxito.

O Siate levou Ricardo a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, na sequência, para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL).

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.



