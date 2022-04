Da Redação

Consumo excessivo de pipoca de micro-ondas pode causar Alzheimer

O Instituto de Química de São Carlos (IQSC), da Universidade de São Paulo (USP), fez uma pesquisa ligada ao consumo de pipoca de micro-ondas que tenha diacetil, substância responsável pelo aroma e o gosto amanteigado. De acordo com o estudo, o consumo excessivo desse produto pode causa Alzheimer.

continua após publicidade .

Os pesquisadores analisaram os cérebros de ratos que consumiram o composto por 90 dias seguidos. Depois desse período, os cientistas encontraram moléculas associadas à doença que causa demência neurodegenerativa no cérebro dos animais, além de outras alterações que reforçam a tese de que o consumo regular e em altas concentrações do diacetil pode provocar danos cerebrais.

“Nós observamos que realmente existe a tendência do diacetil causar danos ao cérebro. De 48 proteínas cerebrais que avaliamos após a exposição dos animais ao produto, 46 sofreram algum tipo de desregulação ou modificação em sua estrutura por conta do consumo prolongado do composto. Nós identificamos o aumento da concentração de proteínas beta-amiloides, que normalmente são encontradas em pacientes com Alzheimer. Além disso, outras alterações verificadas no cérebro dos ratos podem estar relacionadas ao surgimento de demência e câncer”, afirmou o doutorando do IQSC Lucas Ximenes, autor da pesquisa.



continua após publicidade .

Segundo o pesquisador, o diacetil afetou tanto os cérebros de ratos machos quanto os de fêmeas, sendo que algumas regiões do órgão foram mais comprometidas, como o hipotálamo.

Diacetil

O diacetil não é utilizado apenas nas pipocas de micro-ondas, pelo contrário, é amplamente empregado em vários ramos da indústria, principalmente no setor setor alimentício, onde é usado como conservante e flavorizante (substância que confere sabor e aroma).



continua após publicidade .

A substância pode ser encontrada na composição de cafés, cervejas, chocolates, leites e iogurtes. No caso das pipocas de micro-ondas seu uso tem concentrações maiores.

Segundo Lucas, algumas pesquisas já demonstraram que o diacetil é capaz de causar problemas pulmonares, como a bronquite obliterante. A enfermidade, inclusive, ganhou o nome de “doença da pipoca de micro-ondas” e, se não for tratada, pode até levar à morte.

Fonte: G1.