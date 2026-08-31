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Consumidores têm até esta segunda-feira (31) para quitar débitos pelo Novo Desenrola Brasil

Prorrogada no início de agosto, a iniciativa permite a quitação de débitos bancários com condições facilitadas de pagamento

Escrito por Da Redação
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Consumidores têm até esta segunda-feira (31) para quitar débitos pelo Novo Desenrola Brasil
Autor A iniciativa é direcionada a brasileiros com renda mensal de até cinco salários mínimos - Foto: Divulgação

Chega ao fim nesta segunda-feira, 31 de agosto, o prazo para a renegociação de dívidas por meio do Novo Desenrola Brasil. Prorrogado no início do mês, o programa do governo federal é voltado para pessoas físicas com débitos bancários em atraso, oferecendo descontos e condições facilitadas para que os consumidores possam regularizar a situação financeira.

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A iniciativa é direcionada a brasileiros com renda mensal de até cinco salários mínimos, valor que corresponde atualmente a R$ 8.105. Para participar do mutirão de renegociação, é necessário que as dívidas tenham sido contratadas até o dia 31 de janeiro de 2026 e apresentem um período de inadimplência compreendido entre 91 dias e dois anos.

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Consentimento financeiro Inadimplência Novo Desenrola Brasil Programas de regularização Renda baixa Renegociação de dívidas
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