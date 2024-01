Consumidores inadimplentes recuperaram 57,6% das dívidas negativadas

Do total de dívidas de consumidores inadimplentes negativadas em setembro, 56,5% foram regularizadas ou renegociadas em até 60 dias do mês de referência. É o que aponta o Indicador de Recuperação de Crédito da Serasa Experian.

Esse foi o menor percentual do ano até agora, e os números indicam, ainda, que as contas com valores de até R$ 500 foram as mais contempladas, com 60,9% de pagamentos. A plataforma relembra que a última fase do programa Desenrola começou em outubro, por isso, o indicador não reflete uma alta procura pela regularização dos débitos.

“Quanto à recuperação de dívidas por faixa de valor, normalmente as dívidas de menor valor são mais facilmente pagas por serem acessíveis, e as mais caras vem em seguida, por geralmente envolverem a execução de bens, como carros e imóveis, o que incentiva a quitação. Para os próximos meses, a expectativa é uma melhora nesses números”, analisa o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi.

O especialista acrescenta, ainda, que há a expectativa de que a iniciativa do Governo Federal impulsione a estabilidade financeira nos meses seguintes. A visão por setores das dívidas sanadas revelou que “Utilities”, segmento que engloba contas básicas como gás, energia e água, foi o foco dos consumidores.

Do total de contas vencidas em setembro, 72,5% foram pagas ou renegociadas em até 60 dias após o mês de referência. O segmento que menos recebeu pagamentos foi o de “Telefonia” (10,4%).

Consumidores do Paraná sanaram 56,6% das contas vencidas em setembro em até 60 dias da negativação. O ranking das regiões seguiu com a liderança da Sul, que sanou 61,9% das dívidas em até 60 dias da negativação ocorrida em setembro, seguida pela Sudeste (57,5%), Nordeste (57,0%), Centro-Oeste (51,8%) e Norte (46,7%).

