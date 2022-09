Consulado faz alerta após brasileira perder R$ 50 mil em golpe

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O ator sul-coreano Park Bo-gum

O Consulado Geral da República da Coreia, em São Paulo, emitiu um alerta envolvendo crimes de extorsões realizados por um homem que se passa pelo famoso ator sul-coreano Park Bo-gum para enganar as vítimas. De acordo com o comunicado, o órgão recebeu uma denúncia de uma mulher que caiu no golpe e perdeu cerca de R$ 50 mil.

continua após publicidade .

Identificada apenas como Angella, a moradora de Ribeirão Preto, interior paulista, costuma acompanhar novelas e filmes coreanos e se declara fã da cultura sul-coreana. Ainda segundo o comunicado, ela resolveu seguir pelo Instagram a conta de uma pessoa chamada Park Bo-gum, achando que se tratava do ator sul-coreano.

"Acreditando que trocava mensagens com o verdadeiro artista, a vítima confiou em todas as suas palavras, inclusive quando disse que viria ao Brasil conhecê-la. O golpista, entretanto, afirmou que para isso precisaria pagar multas contratuais à agência que o empresaria no valor de aproximadamente R$ 50 mil", conta o Consulado no alerta. Com a promessa que receberia o valor de volta, a mulher se endividou para dar a quantia solicitada.

continua após publicidade .

Ainda de acordo com o consulado coreano, o crime estaria sendo praticado por um brasileiro, que, "agindo de má-fé", teria se passado pelo artista.





Outras orientações

No alerta, o Consulado também enumera algumas recomendações para que outras pessoas não caiam no golpe:

Desconfie de perfis de redes sociais que entram em contato apresentando-se como celebridades;

Artistas coreanos e agências nunca exigem quantias em dinheiro;

Em caso de suspeita de golpe, faça um boletim de ocorrência ou entre em contato com a embaixada e/ou consulado.

Siga o TNOnline no Google News