Consulado da Coreia do Sul em SP alerta para possível golpe na venda de pacotes de turismo

O Consulado Geral da Coreia do Sul em São Paulo fez um alerta, na terça-feira, 28, sobre um possível golpe na venda de pacotes de turismo para o país asiático.

O órgão diplomático afirmou que tomou conhecimento de denúncias sobre um possível crime de estelionato, supostamente praticado por um casal de origem coreana. Os dois estariam vendendo viagens sem cumprir os serviços contratados. A identidade dos envolvidos e da empresa não foi divulgada.

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Uma das vítimas relatou nas redes sociais ter tido um prejuízo de R$ 30 mil. Segundo ela, a viagem deveria ter ocorrido em outubro do ano passado, mas foi adiada inicialmente para janeiro e, posteriormente, para março - e nunca ocorreu.

O consulado não especificou o número de denúncias, mas informou ter sido procurado por "diversas pessoas" que relataram prejuízos financeiros e dificuldades decorrentes da não realização das viagens prometidas.

"O consulado manifesta preocupação com a situação e reforça que não aceitará que pessoas de má-fé utilizem a boa imagem da República da Coreia, de sua cultura e do crescente interesse turístico no país para aplicação de golpes ou práticas fraudulentas", afirmou, em nota.

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O órgão diplomático disse que dialoga com vítimas, advogados e autoridades competentes e que colocou o escritório parceiro LBCA Advogados à disposição para contribuir com a apuração dos fatos e resolução do caso.

Segundo o consulado, além do casal, pessoas que tenham divulgado, intermediado ou promovido as vendas fraudulentas também podem ser responsabilizadas, caso seja comprovado o envolvimento no golpe.

"Orientamos eventuais vítimas que ainda não tenham formalizado denúncia, que procurem imediatamente a autoridade policial competente e reúnam toda a documentação pertinente, tais como comprovantes de pagamento, conversas, contratos, anúncios e demais registros", acrescentou.