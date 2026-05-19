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NOVAS REGRAS

Consignados: INSS passa a exigir biometria facial a partir desta terça (19)

Beneficiários terão também mais tempo para pagar empréstimos

Escrito por Da Redação
Publicado em 19.05.2026, 09:48:00 Editado em 19.05.2026, 09:47:54
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Consignados: INSS passa a exigir biometria facial a partir desta terça (19)
Autor Novas regras do empréstimo consignado passam a valer nesta terça - Foto: Agência Brasil

Novas exigências de segurança para empréstimos consignados de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começam a valer a partir desta terça-feira (19). Aposentados e pensionistas que solicitarem esse tipo de crédito terão que validar a operação por biometria facial, pelo aplicativo ou site Meu INSS.

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Os empréstimos consignados são valores descontados diretamente do benefício. A "anuência biométrica" está prevista na Lei nº 15.327/2026, que teve o objetivo de aumentar a segurança dos cidadãos. A nova lei proíbe a contratação de consignado por telefone ou por procuração de terceiros.

Veja o que muda

1) A partir de agora, o beneficiário, quando solicitar o consignado, receberá a proposta no aplicativo Meu INSS com o status "pendente de confirmação".

2) A pessoa terá até cinco dias corridos para confirmar a operação por reconhecimento facial. Se o procedimento não for realizado dentro do prazo, o contrato é automaticamente cancelado.

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3) Os beneficiários poderão ter mais tempo para pagar os empréstimos. O prazo aumentou de 96 meses para o limite de 108 parcelas (9 anos).

4) Depois de acertado o crédito, a pessoa pode começar a pagar depois de até três meses.


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benefícios aos aposentados biometria facial empréstimos consignados INSS lei 15.327/2026 Segurança Financeira
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