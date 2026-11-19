Uma parte expressiva do tradicional bairro de Santa Cecília, na região central da capital, será preservada em seu estado atual. O Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (Conpresp) aprovou nesta quinta-feira, 19, a abertura do processo de tombamento de 62 construções consideradas representativas da história e da arquitetura da região. Entre elas estão duas igrejas edificadas há mais de 100 anos, além de palacetes e sobrados com fachadas decoradas. A abertura do processo gera efeito imediato na proteção dos bens até o tombamento definitivo.

A proteção acontece depois de três demolições recentes no bairro, registradas pelo Departamento do Patrimônio Histórico (DPH), órgão técnico do Conpresp, que deu parecer favorável ao tombamento. Foram demolidas residências tradicionais nas ruas Canuto do Val, Dona Veridiana e Barão de Tatuí. "A casa da Canuto do Val estava impecável. A antiga moradora morreu e o imóvel foi vendido. Acionamos o DPH para evitar que outras fossem demolidas", diz o arquiteto Cleiton Honório de Paula, do Coletivo Pró-Higienópolis, que atua na defesa do patrimônio cultural.

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Após a aprovação do processo, ele comemorou o resultado. "Um dia de alegria para comemorar no feriado (da Consciência Negra). O conjunto é extremamente relevante e representativo da cidade de São Paulo."

A proposta é resultado de um levantamento apresentado em junho de 2021 pelo sociólogo Matheus Lima Gonçalves de Oliveira, que identificou inicialmente 60 imóveis de interesse histórico e arquitetônico. Ao longo da análise, o DPH incorporou outros pedidos e selecionou 62 imóveis, organizados em 28 bens ou conjuntos, para a abertura do processo de tombamento.

Oliveira também comemorou a votação unânime dos conselheiros. "Fico contente, depois de cinco anos, de ter essa aprovação tão esperada. Fiz o pedido depois de ver dois sobrados serem demolidos na Santa Cecília que, apesar de ser um dos bairros mais antigos de São Paulo, praticamente não tinha estudos de tombamento."

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A conselheira Danielle Santana, que representa o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-SP) no Conpresp, lembrou que o bairro de Santa Cecília aparece como uma grande mancha vazia no mapa de bens tombados da capital. "Apesar de toda sua história, são apenas dois os bens já tombados na Santa Cecília, criando uma lacuna na região central de São Paulo que agora estamos preenchendo."

O parecer do DPH cita "estruturas construídas em tempos diferentes e sob variadas linguagens arquitetônicas, sugerindo um interessante recorte representativo da paisagem urbano-histórica do bairro de Santa Cecília".

Entre os imóveis indicados para tombamento definitivo estão a Igreja de Santa Cecília, inaugurada em 1901, e a Igreja Presbiteriana Unida, na Rua Helvétia. Inclui ainda a Igreja do Sagrado Coração de Maria, construída entre 1897 e 1899 pelos missionários claretianos.

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Também fazem parte da proposta o Palacete Momo, na Rua Vitorino Carmilo, e o Edifício Frederico Abranches, exemplar de arquitetura art déco localizado na rua de mesmo nome.

No caso da Igreja de Santa Cecília e do Frederico Abranches, a proteção inclui também os elementos internos. Os conselheiros lembraram que o tombamento do edifício foi indicado pelos próprios moradores.

A proteção abrange ainda conjuntos residenciais, como a Vila Adelaide, formada por 12 casas, e construções que abrigam estabelecimentos comerciais tradicionais do bairro.

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10 principais bens tombados

Igreja de Santa Cecília (Largo de Santa Cecília, inaugurada em 1901)

Edifício Frederico Abranches (Rua Frederico Abranches)

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Igreja Presbiteriana Unida (Rua Helvétia)

Palacete Momo (Rua Vitorino Carmilo)

Igreja do Sagrado Coração de Maria (Rua Jaguaribe, do final do século 19)

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Vila Adelaide (conjunto residencial com 12 casas)

Edifício Zena (Rua Frederico Abranches)

Palacete Ourencio Vidigal (Rua Frederico Abranches)

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Prédio Santa Paula (Largo Santa Cecília)

Edifício Ferraresi (Avenida São João)

Expansão no fim do século 19

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A história do bairro de Santa Cecília, que faz parte do distrito do mesmo nome, está ligada à expansão de São Paulo no fim do século 19, quando a região passou por um processo de urbanização que também deu origem ao bairro de Higienópolis.

De acordo com um documento do coletivo juntado ao processo de tombamento, Santa Cecília integra o território de interesse da cultura e da paisagem Paulista/Luz, instituído pelo Plano Diretor Estratégico de São Paulo. "O perímetro abrange grande parte da região central e reúne lugares de especial valor histórico, cultural, paisagístico e ambiental, onde a relação entre a produção cultural cotidiana e o conjunto de edificações e espaços públicos ajuda a compreender a formação da cidade", diz o texto.

A presença constante de estudantes da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, da Universidade Presbiteriana Mackenzie e da Escola de Sociologia e Política mantém o caráter jovial do cotidiano. "As relações que se formam entre quem chega e quem há mais tempo vive ou trabalha ali são pautadas pela tolerância e respeito e fortalecem os vínculos de vizinhança. Essa valiosa dinâmica atrai frequentadores de toda a capital. Muita gente tem se mudado para Santa Cecília, ajudando a compor a expressão informal santaceciliers, que alude a um modo próprio de viver no local", acrescenta.

Para Cleiton de Paula, não é admissível que imóveis de especial relevância ambiental e cultural sejam desfigurados ou demolidos. "O próprio DPH registrou a demolição recente das residências situadas na Rua Canuto do Val, 33, na Rua Dona Veridiana, 54, e na Rua Barão de Tatuí, 483. Antes dessas demolições, sobretudo a partir de 2020, diversos bens já haviam sido perdidos sem que seu valor patrimonial fosse publicamente reconhecido", diz.

Ele observa que a Igreja do Sagrado Coração de Maria já foi tombada pelo Condephaat, órgão do patrimônio histórico estadual, e ainda não tinha sido protegida pelo município de São Paulo. A Igreja de Santa Cecília, inaugurada em 1901 com projeto atribuído ao arquiteto Giulio Micheli e obras internas de artistas como Benedito Calixto e Oscar Pereira da Silva, só agora recebe a proteção do Conpresp. "As perdas tornam urgente a proteção dos imóveis remanescentes e da paisagem cultural por eles constituída", diz.

Ele defende que, com a aprovação do tombamento, os proprietários dos imóveis abrangidos e daqueles situados na zona envoltória sejam imediatamente notificados para evitar que ocorram novas intervenções na área protegida. "Os imóveis em um raio de 300 metros daquele tombado só podem receber intervenções com autorização do Conpresp", diz.

O Conpresp esclareceu que a proteção da zona envoltória só terá força legal após o tombamento definitivo dos bens, ainda sem data para acontecer.