Conhecido como 'o mais sujo do mundo' morre meses após tomar banho

Amou Haji, conhecido como "o homem mais sujo do mundo"

Morreu nesta terça-feira (25), aos 94 anos, o iraniano Amou Haji, conhecido como "o homem mais sujo do mundo", de acordo com a imprensa oficial do Irã. Ele não tomou banho durante mais de meio século.

A agência de notícias Irna informou que alguns moradores do vilarejo de Dejgah, na província de Fars (sul do Irã), o convenceram a se lavar meses antes de morrer.

Segundo uma autoridade local, o homem era solteiro e evitava tomar banho por “medo de ficar doente".

Os moradores do vilarejo afirmaram que o idoso passou por “contratempos emocionais em sua juventude” e, desde então, se recusava a se lavar.

Um documentário curta-metragem com o título "A Estranha Vida de Amou Haji" sobre sua vida foi lançado em 2013, também segundo a imprensa iraniana.

Com informações, g1

