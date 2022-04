Da Redação

Conhecendo Dubai com safaris e passeios de iate

A moderna e exuberante Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, é um destino muito procurado por quem busca férias únicas. Toda a explosão de cultura e luxo oferecida pela cidade está representada em duas atividades obrigatórias a quem visita o local.

É imprescindível realizar um safari no deserto e um passeio de iate se você estiver em Dubai. As duas atrações são o retrato mais fiel de tudo o que a cidade pode proporcionar e, por este motivo, não as desfrutar, estando em Dubai, soa como não ter de fato conhecido a localidade. Antes de viajar para os Emirados Árabes Unidos vale a pena se informar a respeito das atividades. Mais informações aqui sobre Desert Safari Dubai.

No site Yacht Charter Fleet é possível consultar detalhes da frota de iates disponíveis para aluguel e agendar seu passeio selecionando por quanto tempo deseja permanecer no iate e qual o modelo ideal para você. Entre as muitas embarcações oferecidas pela empresa está o Romea, comportando 12 passageiros e 25 tripulantes. O iate possui 6 cabines, sendo uma delas uma suíte master. Outras comodidades são os dois cinemas, academia, duas jacuzzis, piscina, sauna, spa, salão de beleza, ar-condicionado, elevador e Wi-Fi. Entre os materiais para atividades dentro d’água estão motos e esquis aquáticos, equipamentos de mergulho, seabob, pranchas de wakeboard, entre outros. Mais informações aqui sobre “yachtrental Dubai”.

Caso você esteja viajando com um grande grupo de pessoas, o luxuoso Dream é o mais indicado, com capacidade para 36 passageiros e 32 tripulantes. São 22 cabines, entre elas uma suíte master e duas vips. O iate possui cinema de última geração, salão de beleza, sauna, spa, sala de massagem, academia, piscina, jacuzzi, Wi-Fi, ar-condicionado, elevador, solário com heliporto, garagem e bar ao ar livre. Entre os muitos aparelhos para atividades na água estão as pranchas de wakeboard, caiaques, seabobs, barco a vela, paddleboard e equipamento de mergulho. Na página do Yacht Charter Fleet o cliente facilmente consulta os modelos de iates ideais para a quantidade de passageiros e o período desejado.

O segundo passeio obrigatório por Dubai é o Safari pelo deserto. Para aproveitar a diversão nas areias, o ideal é conferir os pacotes ofertados pelo site Desert Safari Dubai. As opções permitem andar de camelo, buggies, quadriciclos e veículos 4x4. Os pacotes mais procurados são o Evening Desert Safari e o Overnight Desert Safari. O primeiro inicia por volta das 15:30 horas e encerra em torno das 21:30 horas. O horário pode variar, de acordo com o momento em que ocorrerá o pôr do sol. O trajeto conta com algumas paradas, para que os visitantes possam registrar suas fotografias. A primeira parada acontece justamente para apreciar o pôr do sol. O passeio segue até o acampamento, permitindo escolher por andar de camelo, sandbord, quadriciclo, ou ainda receber uma pintura de henna nas mãos ou pés. Os únicos veículos que podem ser dirigidos pelos visitantes na área de deserto são os buggies. Quem optar por eles receberá equipamentos de segurança e seguirá o comboio liderado por um instrutor. Em seguida, os visitantes apreciam um delicioso churrasco e até mesmo a tradicional shisha, um cachimbo de água tipicamente árabe. Também são apresentados o Show de Fogo e Show de Tanura (apresentação de dança regional). Vale lembrar que os passeios pelas dunas, ainda que sigam todas as normas de segurança, não são indicados a todas as pessoas. Crianças menores de 3 anos, grávidas e idosos, principalmente aqueles que tenham problemas de coluna, devem evitar o passeio. Para essas pessoas, há carros disponibilizados para levá-las direto ao acampamento, para desfrutarem do jantar e dos espetáculos. Ainda citando as questões de segurança, os motoristas dos veículos usados no passeio são profissionais treinados, inclusive com ensinamentos de primeiros socorros. Os carros possuem gaiolas de proteção, além dos cintos de segurança para todos os passageiros.

Quem desejar uma experiência ainda mais completa pelo deserto deve escolher o Overnight Desert Safari. Ele funciona como uma extensão do Evening Desert Safari, contando com as mesmas comodidades e atividades, com o diferencial de que os visitantes passarão a noite no deserto. Após o jantar, apenas quem comprou o pacote Evening será levado de volta ao hotel, ficando no acampamento aqueles que adquiriram o Overnight. Você terá uma tenda equipada com colchão, travesseiros e cobertores para descansar. Para quem dormir no acampamento também estão disponibilizados banheiro e chuveiro. Depois de pernoitar no deserto, o visitante desfrutará de um café da manhã e por volta das 8:30 horas será levado de volta ao hotel. A sugestão para quem passará a noite no deserto é registrar o nascer do sol, um espetáculo tão belo quanto o pôr do sol.

Aproveite o que Dubai tem de melhor, agendando o aluguel de um maravilhoso iate e adquirindo um safari pelo deserto. Sua visita a este esplêndido lugar não estará completa sem estas duas atividades tão características dos Emirados Árabes Unidos.