Conheça o método inovador para planejar rinoplastia com precisão

A rinoplastia — cirurgia que altera características do nariz — é um sonho para muitos brasileiros. Não à toa, nosso país é o que mais realiza cirurgias plásticas de rosto, de acordo com dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética. Segundo a entidade, apenas em 2020 foram realizadas 87.879 rinoplastias no Brasil.

Os planos de melhorar a aparência do nariz, no entanto, muitas vezes esbarram no medo de um resultado diferente do desejado, como explica o cirurgião Dr. Matheus Rios. Felizmente, a tecnologia já é capaz de contornar esse problema. O médico conta que, em seu consultório, utiliza uma técnica inovadora importada da Suíça. Através de fotografias de diferentes ângulos da face, ele consegue recriar uma cópia em 3D do nariz do paciente e manipular a simulação em tempo real, durante a consulta, para criar “o nariz dos sonhos” com base nas proporções e características do próprio rosto.

“Qual tipo de simulação você acha que mais se aproxima do resultado real, fotografias comuns manipuladas por Photoshop ou uma simulação tridimensional gerada por uma plataforma baseada em inteligência artificial? A maioria esmagadora concorda que a segunda opção é muito mais atraente”, destaca Dr. Matheus Rios. Com consultório em Porto Alegre, ele é, atualmente, o único médico do Rio Grande do Sul a utilizar o sistema de simulação 3D Crisalix.

O especialista esclarece também algumas outras dúvidas comuns sobre a rinoplastia. Ele destaca que essa é considerada a cirurgia estética mais complexa e desafiadora, pois o nariz é uma estrutura muito delicada e dinâmica, o que requer um cirurgião com uma formação de excelência na área. Também é importante uma avaliação completa com otorrinolaringologista para avaliar, além da forma externa do nariz, outras questões que podem contribuir para a piora na função nasal.

Assim, a cirurgia pode ter fins somente estéticos (melhorar a aparência do nariz) ou então estéticos e funcionais (melhorar a aparência e a respiração nasal), a depender de cada caso. O motivo para operar pode ser simplesmente não gostar da aparência do nariz, seja por considerá-lo muito grande, largo, com a ponta caída, com a ponta globosa ou gordinha, entre outros. Também há casos em que lesões e outros problemas de saúde prejudicam a aparência do nariz. Nessas situações, a cirurgia também pode ser uma boa solução.

O procedimento normalmente é feito sob anestesia geral e em ambiente hospitalar. De acordo com o Dr. Matheus Rios, uma rinoplastia primária simples costuma durar em torno de 2 a 3 horas. Já uma cirurgia secundária ou com necessidade de enxertos de cartilagem pode levar até 5 ou 6 horas.

Atualmente, com o avanço tecnológico, o pós-operatório se torna quase indolor, com mínima a formação de inchaço e roxos na face. A recuperação costuma demandar alguns cuidados específicos, mas que não causam grandes transtornos, sendo necessários 7 a 10 dias de repouso. Dependendo da atividade profissional do paciente, é possível um retorno antecipado ao trabalho.

Dr. Matheus Rios destaca que alguns dos resultados da cirurgia já podem ser vistos quando são retirados os curativos, após sete dias. Alguns detalhes da ponta nasal, no entanto, podem demorar alguns meses para ficarem mais evidentes. O especialista afirma que o resultado geral costuma ser muito satisfatório, proporcionando um nariz bonito e que respire bem. “Chega de ficar só na imaginação, venha descobrir junto comigo a tua melhor versão”, incentiva ele.

