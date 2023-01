Conheça as vantagens de ter a Eletrogasgel na sua obra

Da Redação

A empresa oferece diversos serviços, como, por exemplo, instalações hidráulicas, ar-condicionado e até mesmo de eletrodomésticos

Já pensou em poder contar com apenas uma empresa para fazer as principais instalações da sua obra com segurança e qualidade? Em Apucarana e região, esta comodidade está à disposição com a Eletrogasgel, que oferece desde serviços de instalações hidráulicas, ar-condicionado, venda e instalação de aquecedores a gás, até a instalação dos eletrodomésticos da sua cozinha planejada. Em breve, a empresa também estará oferecendo aos clientes, venda e instalação de energia fotovoltaica.

Fundada em 1.978 por José Ramires, a Eletrogasgel surgiu como uma empresa de conserto e manutenção de eletrodomésticos e hoje é também uma referência na construção civil em Apucarana e região, mantendo os serviços oferecidos desde a sua fundação. O legado deixado pelo patriarca, que faleceu em março de 2021, foi assumido pela filha Elaine Cristina Ramires, com total apoio da família, que mantém as referências ensinadas pelo pai no atendimento aos clientes: levar confiança, bom atendimento, segurança e qualidade em todos os serviços prestados.

“Com essa visão, seguimos essa expansão da empresa para o campo da construção civil, há 20 anos, investindo em treinamentos e inovação, onde atendemos desde o início da obra até a finalização e o pós-obra, sempre fundamentada e regulada de acordo com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA – PR), ao qual somos filiados”, explica Elaine.

Ela explica que a empresa atende as principais demandas de instalação de uma obra: tubulação de gás – tanto material pex ou cobre – com técnicos especializados nos dois tipos de materiais; a central de gás, feita dentro dos padrões de segurança regulamentados; serviços de tubulação de ar-condicionado, totalmente embutido internamente – e também a parte de hidráulica, com instalação para água quente e água fria.

“Outro diferencial da nossa empresa é o trabalho com instalação de aquecimentos solar. Instalamos boiler solar e placas solares para aquecimento da água e economia, além do aquecimento a gás. O cliente também pode escolher as duas opções e ter aquecimentos solar e a gás no mesmo imóvel, sempre com a garantia de um serviço feito com muita qualidade e segurança”, argumenta Elaine.

Obra finalizada, instalações feitas e funcionando perfeitamente, é hora de instalar os eletrodomésticos da sua cozinha planejada. Este é mais um serviço oferecido pela empresa.

“Quando o cliente já escolheu todos os detalhes do planejamento, nós entramos com a instalação de coifas, refrigeradores side by side, bebedouros, fogões cooktop, tudo de acordo com as marcas escolhidas pelo cliente, sempre respeitando todas as normas de segurança e dentro do trabalho do projetista”, explicou.

A Eletrogasgel atende a construções civis em geral, desde grandes edifícios até residências, em todo o eixo Londrina – Maringá. A empresa também continua oferecendo o melhor atendimento e qualidade na manutenção e consertos de produtos eletrodomésticos.

“Sem dúvidas, nosso diferencial é a comodidade que oferecemos ao cliente em lidar com apenas uma empresa para as mais diversas instalações da sua obra até o pós-obra, com atendimento de qualidade”, finalizou.

Eletrogasgel

Rua Lapa, 510 | Apucarana-PR

Fones: 43 3422-1175 / 99905-1175

contato@eletrogasgel.com.br

